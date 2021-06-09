فايزر وسينوفاك.. لقاحات كورونا آمنة للأطفال



أعلنت شركة فايزر للأدوية إنه سيجرى اختبار على لقاح فايزر على الأطفال تحت سن 12 عاما، في المرحلة الأخيرة من دراسة تسعى لتوسيع مدى الوقاية من كوفيد-19 لمختلف الأعمار.



وكشفت الشركتين المتعاونتين في تصنيع اللقاح "فايزر وبيونتك"، اعتزامهما بدء تجربة اللقاح في غضون أسابيع، وستسجلان ما يصل إلى 4500 مشارك في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.



ويبشر توسيع نطاق اللقاح ليشمل المزيد من الفئات العمرية بالحد من انتشار الوباء الذي بدأ بالفعل في التضاؤل ​​في البلدان الغربية، حيث يتم استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وتم استخدام أكثر من 2.15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبرج لتتبع اللقاحات، بما في ذلك أكثر من 300 مليون جرعة في الولايات المتحدة.



لقاح سينوفاك



وسمحت الصين بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال، التابع لشركة سينوفاك لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.



وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا معديين مثل البالغين.



لقاحات للأطفال



كما سمحت سنغافورة وهونج كونج وبعض الولايات الأمريكية حتى الآن باستخدام لقاحات فيروس كورونا ضد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

في ظل ارتفاع نسبة إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد، سعت بعض الدول لإجراء دراسات واختبارات للتأكد من فعالية لقاحات كورونا على الأطفال تحت سن 12 عامًا.يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدول التي تسمح بمنح لقاحات كورونا للأطفال.اختبارات فايزر على الأطفال