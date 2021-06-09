رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أمينًا عامًا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام اعتبارًا من 2/6/2021.





وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استنادًا إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.





كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O، بقرية هنادى بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقًا لآخر الأسعار.



