Advertisements

رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أمينًا عامًا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام اعتبارًا من 2/6/2021.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استنادًا إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O، بقرية هنادى بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقًا لآخر الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الانتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر اشرف الخطيب

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 21 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 21 ساعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مقتل 10 أشخاص في هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: مرتضى منصور سيفوز بإكتساح حال ترشحه لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ أقل من ساعة

تعرف على مجموعات بطولة كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

12:47 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

12:56 م

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

07:33 ص

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»