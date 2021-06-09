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محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، في افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة بمدينة بني سويف شرق النيل، الذي يضم عددا من الطوابق العلوية وطابق أرضي، ويشمل فرعين: أحدهما للقضايا المدنية والآخر للقضايا الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، والمستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القطاع، والمستشار صلاح عبد الرؤوف رئيس فرع قضايا الدولة أول، وعدد من السادة المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى بالهيئة والتنفيذيين.

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على المشاركة في افتتاح مبنى هيئة القضايا الدولة، الهيئة التي تعتبر كيانا قضائيا أصيلا وتاريخيا، ومدرسة قضائية لها ثقلها المحلي والإقليمي والتاريخ المشرف، حيث تعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، والتي يعود إنشاؤها إلى عام 1876م.

وأشاد محافظ بني سويف، بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيلها الدولــة في الدعاوى والمنازعات، فضلا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد محافظ بني سويف، على أن أهم ما يميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية هي الروح التي تسود كافة مؤسسات الدولة، ومنظومة الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة بالعمل كأسرة واحدة لتحقيق هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن إنشاء مقار وفروع للهيئة في المحافظات يأتي في إطار التأكيد على دورها في الدفاع وصون المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة.
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)
محافظ بني سويف يشارك في إفتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة (صور)

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