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البرلمان الأوروبي يقر "جواز سفر كورونا" الذي يسمح بالتنقل بين الدول الأوروبية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:17 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
وكالات
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أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، "جواز سفر كورونا" الذي يسمح بالتنقل بين الدول الأوروبية بدون حجر صحي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اعتمدت عددًا من الدول "جوازات سفر كورونا" لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج، تسهيلًا عليهم.

 

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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