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باحثة بشئون المرأة: قائمة المنقولات تشبه إيصال الأمانة وليست من الدين (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعربت عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، عن رفضها المطلق لقائمة المنقولات الذهبية، موجهة التحية لوالد العروس الذي كتب بقائمة منقولات ابنته: " مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال".

وأضافت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الزوجية حال فشلها لا توجد أموال تعوضها، وهناك أشياء أخرى كثير يمكن ضمان حق الزوجة بها بدلًا من قائمة المنقولات التي تشبه إيصال الأمانة الذي يكتب على الزوج وكأنه حرامي.

وتابعت الباحثة في شئون المرأة، أن الزواج رباط مقدسة، ووزنه بالمال والذهب يجعله صفقة وليس زواج، منوهة بأن قائمة المنقولات لا توجد في الشريعة ولا في القرآن ولا السنة وهو إيصال أمانة مدني، موضحة أن عقد الزواج به ضمانات لحق الزوجة في أمور جوهرية أهم من العفش والكراكيب مثل الحضانة تأول لمن حال الطلاق الغيبي، أو حق الزوجة في خلع نفسها حال الزواج عليها دون علمها، مشددة على أنه حال الطلاق كثير من الأزواج يقوموا بالتلاعب في قائمة المنقولات والطعن عليها واستبدالها، مستنكرة التمسك بقائمة المنقولات التي تمثل عقامة أخلاقية واجتماعية وقانونية.

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