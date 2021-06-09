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"مذبحة أسرية".. حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه والشروع في قتل والدته وأخيه الآخر بالصف

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقه الآخر وإصابة زوجة القتيل، بسبب خلافات الميراث في الصف.

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة،  عن تفاصيل جديدة في واقعة  قتل شاب على يد شقيقه، والشروع في قتل والدته وشقيقه الثاني وإصابة زوجة القتيل، بمركز الصف، بسبب خلافات على الميراث، أن المتهم قد حصل بعد وفاة والدة على ميراثه واشترى به منزلًا بالقرية، ولكنه يوم الواقعة تشاجر مع شقيقه للحصول على مبالغ أكثر.

وأضافت التحقيقات،  أن المتهم ويدعى "محمد سيد" ٤٥ عامًا،  طعن شقيقه ويدعى "نادي سيد" ٥٥ عامًا، فيما أصاب زوجة المجني عليه أيضًا.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم طعن المجني عليه عدة طعنات أثناء مشاجرته، فتلقى طعنات بالقلب والرقبة، مما دفع زوجة المجني عليه أن تحمي زوجها فأصيبت أيضًا.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم كان يريد ميراثه، فتشاجر مع شقيقه لخلافات على الميراث، فتطورت المشاجرة، حتى استل سكينًا وقام بطعنه مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وأصاب شقيقه الآخر ووالدته وتم اسعافها

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وذكرت التحقيقات أيضا، أنه تم نقل ربة منزل شرع نجلها في قتلها، فيما تم إجراء عملية جراحية لها، بعد طعنها بسكين.

وتلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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جريمة قتل الفجر الصف الجيزة

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