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مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير غدا الخميس، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5055 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من مطار القاهرة الدولي بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم،عمّان، امستردام، الدوحه، بغداد، ميلانو، أبوظبي)، بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5055 راكبا.

وكانت أكدت شركة مصر للطيران، بأن دولة البحرين لن تسمح بدخول إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

ويحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.

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