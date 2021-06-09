مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة قوات الأمن الإسرائيلية التي واصلت شن المداهمات والاقتحامات بالقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان في القدس، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم 78 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وبعضهم قام بشعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل مغادرة الساحات من باب المغاربة.