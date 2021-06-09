بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

رفض مسؤولو بيراميدز رحيل إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، إلى الأهلي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





بيراميدز يرفض رحيل إبراهيم عادل إلى الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز أن مسؤولي السماوي رفضوا تماما فكرة إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي تقتضي برحيل إبراهيم عادل إلى القلعة الحمراء مقابل ضم ناصر ماهر إلى الفريق السماوي.





وكانت الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين الأهلي وبيراميدز لعقد صفقة تبادلية بانتقال ناصر ماهر إلى صفوف النادي السماوي، على أن يحصل الأحمر على خدمات إبراهيم عادل.





من جانبه كشف المصدر أن مسؤولي بيراميدز طلبوا بشكل رسمي الحصول عل ى خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.





الجدير بالذكر أن إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز كان قد وقع لصالح النادي الأهلي منذ الميركاتو الشتوي المنصرم إلا أن الصفقة لم تنتهِ بشكل رسمي.



