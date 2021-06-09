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موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد فياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي بطل بطولة دوري أبطال أوروبا لمواجهة نظيره فياريال الإسباني بطل بطولة الدوري الأوروبي في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فياريال في بطولة كأس السوبر الأوروبي يوم ١١ أغسطس المقبل.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره فياريال يوم ١١ أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره فياريال يوم ١١ اغسطس المقبل على قناة "بي إن سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

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