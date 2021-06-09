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بالصور .. مسرح الجنوب في قرى "حياة كريمة " باسيوط

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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يشارك المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة والمقام فى الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى بمحافظة اسيوط بفاعلياته الفنية والثقافية في قرى مركز ساحل سليم " قرى " الخوالد - الرويجات - الشامية " التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

يتضمن برنامج الفعاليات اليوم برنامج " أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة " الذى يقدمه الفنان ربيع زين بالتعاون مع قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير ويقوم على جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يقوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، بالاضافة الى جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.

بالاضافة إلى عروض الاراجوز والتى يقدمها فريق صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب حيث يقدم الفنانين مصطفى الصباغ وصبرى سعد عروض وحكايات الاراجوز التى تتناول التراث والحكايات الشعبية المصرية .
بالصور .. مسرح الجنوب في قرى "حياة كريمة " باسيوط
بالصور .. مسرح الجنوب في قرى "حياة كريمة " باسيوط
بالصور .. مسرح الجنوب في قرى "حياة كريمة " باسيوط
بالصور .. مسرح الجنوب في قرى "حياة كريمة " باسيوط

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