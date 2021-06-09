للمرة الأولى.. السلفادور تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية





أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية. حيث صوّت المشرعون في الكونجرس بأمريكا الوسطى بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين ، حيث حصلوا على 62 من أصل 84 من أصوات الهيئة التشريعية.









وفي وقت سابق يوم الأربعاء ، أرسل الرئيس نجيب بوكيل القانون إلى الكونجرس للتصويت عليه. الغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة ، وغير محدودة في أي معاملة ، ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون "، كما ينص القانون. يمكن الآن عرض الأسعار بعملة البيتكوين ، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية ، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال. تشتهر البيتكوين بتقلبات الأسعار الحادة التي دفعت النقاد إلى اقتراح أنها غير مناسبة لتكون عملة فعالة.





ولا يزال من غير الواضح كيف ستطرح السلفادور في النهاية عملة البيتكوين كعملة قانونية. سعر الصرف مع الدولار الأمريكي "سيتم تحديده بحرية من قبل السوق" ، وفقًا للقانون المقترح، العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.



