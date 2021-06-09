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الصحة العالمية: المناعة المكتسبة من لقاح كورونا قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الدكتور ريتشار برنان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ان المنظمة لا تعرف مدى استمرار المناعة التي يكتسبها الجسم من لقاح فيروس كورونا المستجد، ولكن من الممكن استمرار المناعة في الجسم لمدة 6 أو 9 شهور، منذ تلقي اللقاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ظهر اليوم، للحديث حول آخر الممستجدات حول فيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وأكد برنان، أن اللقاح هو الحل الوحيد للسيطرة على الفيروس، ولابد من تلقي جميع الشعوب للقاح في أسرع وقت.

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