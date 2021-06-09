موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للترجي





يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يوم غدًا للتدريبات الجماعية عقب إنتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة خمسة أيام.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق نادي الترجي الرياضي التونسي يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى إستقرار الدولي الجنوب أفريقي بيتسو مسويماني على عودة أيمن أشرف لمركز المدافع بجانب المغربي بدر بانون.





في الوقت الذي سيكون فيه الدولي التونسي علي معلول جاهز لقيادة الجبهة ايسرى عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية وأبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.