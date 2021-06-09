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تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجرت محافظة الجيزة، بمقر مديرية الإسكان القرعة الإلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6أكتوبر، والتي قد تم الإعلان عنها مسبقا، حيث تم سحب أكثر من 3 الاف استمارة من المواطنين الراغبين في التقدم وبلغ عدد المتقدمين الذين سددو بالفعل مقدم الحجز 1203 مواطن وعدد المواطنين الذين انطبق عليهم الشروط 1068 مواطن.

وقد تم تنفيذ القرعة الالكترونية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامه العامة فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وقد شهدت القرعة حضور لجنه ضمت أعضاء من  هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب وذلك وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك.


كما شهدت القرعة الالكترونية تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطن.

 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 472021 حتى الخميس الموافق 2972021 خلال أيام العمل الرسمية علمًا بأنه تم استبعاد الغير منطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة.
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر

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