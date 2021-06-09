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تقدم 1203 مواطن.. ننشر نتيجة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لتخصيص شقق سكنية بـ6 أكتوبر
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:46 م
إسماعيل منطاوي
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أجرت محافظة الجيزة، بمقر مديرية الإسكان القرعة الإلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6أكتوبر، والتي قد تم الإعلان عنها مسبقا، حيث تم سحب أكثر من 3 الاف استمارة من المواطنين الراغبين في التقدم وبلغ عدد المتقدمين الذين سددو بالفعل مقدم الحجز 1203 مواطن وعدد المواطنين الذين انطبق عليهم الشروط 1068 مواطن.
وقد تم تنفيذ القرعة الالكترونية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامه العامة فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وقد شهدت القرعة حضور لجنه ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب وذلك وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك.
كما شهدت القرعة الالكترونية تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطن.
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 472021 حتى الخميس الموافق 2972021 خلال أيام العمل الرسمية علمًا بأنه تم استبعاد الغير منطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة.
وقد تم تنفيذ القرعة الالكترونية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامه العامة فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وقد شهدت القرعة حضور لجنه ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب وذلك وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك.
كما شهدت القرعة الالكترونية تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطن.
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 472021 حتى الخميس الموافق 2972021 خلال أيام العمل الرسمية علمًا بأنه تم استبعاد الغير منطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة.
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