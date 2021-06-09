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تفريغ 5000 رأس ماشيه حيه بميناء غرب  بورسعيد

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ATLANTIC ROSE  وجنسيتها بالو  ويبلغ طولها 128 مترًا بغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 5000 رأس ماشيه بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 33 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة 6 سفن  ومن المنتظر وصول 5 سفن.    بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول سفينة. كما سجل الميناء دخول  سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينه ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

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