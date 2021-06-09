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الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 107 منشأة طبية خاصة بـ 15 محافظة خلال الأسبوعيين الماضيين، وذلك ضمن عدة حملات مكثفة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكدًا تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في الأماكن المرخصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم المرور على 338 منشأة طبية خاصة، مشيرًا إلى أن المرور شمل محافظات ( القاهرة، القليوبية، الجيزة، الاسكندرية، المنوفية، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الدقهلية، الغربية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج، المنيا)، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

ولفت "زكي" إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، وحضانات أطفال، ومراكز "العلاج الطبيعي، الغسيل كلوي، التجميل"، حيث تنوعت المخالفات بين " عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، إدارة المنشآت بدون تراخيص، وجود عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة، العثور أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، العثور على أدوية بأماكن غير مرخصة "، لافتًا إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأشار "زكي" إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين
الصحة: إغلاق 107 منشاة طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين

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