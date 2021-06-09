بغلف يحتفي بصفقة النصر الجديدة فينست أبوبكر





إحتفى عبد العزيز بغلف العضو الذهبي الداعم لفريق الكرة الأول بنادي النصر بصفقة الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر الذي سينضم للعالمي بداية من الموسم القادم.





ونجح الفريق النصراوي في الحصول على توقيع اللاعب قادمًا من صفوف فريق نادي بشيكتاش التركي في صفقة إنتقال حر بعقد يمتد لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من الموسم الجديد.





وقال بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة :" همر مرة وحدة.. وحتة وحدة، تنهمر فرحا قلوب الأحباب، وتأن وتون أفئدة الأصحاب، الهمر أبو بكر للنصر".





يُذكر أن ابوبكر لعب 65 مباراة دولية مع المنتخب الكاميروني سجل خلالها 23 هدفًا وتمكن من صناعة 5 أهداف ومر في مسيرته على عديد الأندية الأوروبية أبرزها لوريان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأخيرًا بشيكتاش التركي.