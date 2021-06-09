الولايات المتحدة تستثمر 170 مليار دولار في التكنولوجيا





أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نص يقضي بتخصيص استثمارات طموحة في العلوم والتكنولوجيا بحسب "ا ف ب".





وترصد هذه الخطة 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير وترمي خصوصا إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه موصلات تتركز صناعتها حالياً في آسيا. وتعاني قطاعات أساسية عديدة من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.



