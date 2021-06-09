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الولايات المتحدة تستثمر 170 مليار دولار في التكنولوجيا
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:58 م
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نص يقضي بتخصيص استثمارات طموحة في العلوم والتكنولوجيا بحسب "ا ف ب".
وترصد هذه الخطة 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير وترمي خصوصا إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه موصلات تتركز صناعتها حالياً في آسيا. وتعاني قطاعات أساسية عديدة من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.
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