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طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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زف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بشرى سارة لجمهور القلعة الحمرء قبل رحلة تونس المقرر لها الثلاثاء القادم إستعدادًا لمواجهة فريق نادي الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج 60 دقيقة والذي تقدمه الإعلامية شيما صابر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 أن محمد مجدي أفشة نجم القلعة الحمراء تعافى من الإصاةب التي لحقت به في مواجهة نهضة بركان لحساب مباريات السوبر الافريقي والتي حسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال شوقي أن أفشة بات جاهزًا تمامًأ للمواجهة التي ينتظرها حامل لقب دوري ابطال أفريقيا الموسم الماضي ضد العملاق التونسي فريق نادي الترجي يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

وكان الأهلي قد عبر عقبة فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي فيما عبر فريق نادي الترجي التونسي عقبة فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية.

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موسيماني مجدي افشه شهر يونيو الجارى الترجي الاهلي

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