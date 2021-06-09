إيران تسجل 157 حالة وفاة و10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأربعاء، 157 حالة وفاة و10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 991 ألف حالة.

ووفقًا للعلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية إلى 81519.

وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، المليونين و 590 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران سيما سادات لاري، حديثًا من أن بعض المدن تشهد انتشاراً للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد "بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة".