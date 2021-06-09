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حرس الحدود على بعد خطوات من الصعود إلى الدوري الممتاز

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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أوشك القسم الثاني على الإنتهاء ويتبقي على تحقيق حلم حرس الحدود بالصعود إلى الدوري الممتاز خطوات قليلة فلم يتبقي سوى أربع مواجهات فقط قد تحسم عودة حرس الحدود إلى الدوري الممتاز من جديد.

حيث يستضيف حرس الحدود يوم الخميس القادم نادي المنصورة في مباراة الجولة السابعة وعشرون من مجموعة بحري للقسم الثاني على إستاد حرس الحدود بالمكس وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ثم يواجهة حرس الحدود فريق الأوليمبي يوم الجمعة الموافق 18 يونيو الجاري على ملعب نادي الأوليمبي في مباراة الجولة الثامنة وعشرون في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ثم يخوض حرس الحدود أخر مباراة على ملعبه بالمكس بمواجهة كفر الشيخ يوم الخميس الموافق 24 يونيو ضمن منافسات الجولة التاسعة وعشرون.

ويختتم حرس الحدود منافساته بالدوري بالجولة الثلاثون بمباراة دكرنس التي تقام يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو القادم على ملعب دكرنس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ونجح حرس الحدود من إعتلاء قمة المجموعة الثالثة بعد أن تمكن من جمع 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه فاركو الذي يتواجد في وصافة المجموعة برصيد 54 نقطة.

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