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الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزماكل على بدلاء الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو الجاري.

ونم ضمن الأسماء التي قدمها كارتيرون للإدارة اللاعب حمزة الأحمر لاعبالنجم الساحلي التونسي والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت الذي قدم فيه الفرنسي إسم اللاعب محمد مجلي نجم المقاولون العرب ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وسيرجي أكا لاعب فريق نادي الجونة.

وستشهد الأيام القادمة إستقرار الإدارة على الإسم الذي سيخلف الدولي التونسي الذي إقترب من الرحيل وسط أنباء عن توقيعه لأحد الأندية القطرية.

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