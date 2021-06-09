كومان يعلن موعد عودة برشلونة للتدريبات استعدادًا للموسم القادم





اعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني موعد عودة التدريبات والتي يسبقها إجراء الفحوصات الطبية وكافة الاعدادات اللازمة.





ونشر البلوجرانا عبر موقعهم الرسمي وحسابهم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه سيتم البدء في الاختبارات الطبية المعتادة يومي التاسع والعاشر من شهر يوليو القادم فيما سيجري التدريب الأول يوم الثاني عشر من شهر يوليو.





وأضاف بيان البارسا أنه تم تحديد تقويم الفريق حيث سيتم خضوع جميع اللاعبين للفحوصات الطبية في البداية قبل أن يخوضوا أول حصة تدريبية في الصيف وهي التي ستقام على ملاعب المدينة الرياضية".





وأتم البيان أنه كل ما هو مفقود تاكيد المباريات التي سيلعبها الفريق خلال تلك الفترة ما قبل الموسم والتي ستشمل أيضاً بطولة كأس خوان جامبر.