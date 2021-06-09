7 معلومات عن كسوف الشمس المنتظر بالعالم.. يظهر في هذه الدول

تشهد عدد من دول العالم خلال الساعات المقبلة، كسوف حلقي للشمس، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين، إلا أن مصر لن تشهد هذا الكسوف.



وكشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن الكرة الأرضية تشهد غدا الخميس، كسوف حلقي للشمس، يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1442هـ.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الكسوف الحلقي للشمس الذي يظهر في عدد من الدول المختلفة الساعات المقبلة:



- عندما نشهد كسوفا حلقيا تظهر "حلقة من النار" حول القمر لأن هالة من القرص الشمسي ما تزال مرئية، وفي الكسوف الحلقي، بالكاد تتغير درجة الحرارة، وتظل الهالة مخفية خلف وهج ضوء الشمس.



- لمشاهدة الحدث، هناك حاجة إلى نظارات كسوف الشمس المعتمدة بشكل خاص، والتي تقلل ضوء الشمس إلى مستويات آمنة، حيث أن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب تلفا خطيرا في العين لا يمكن إصلاحه.



- في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.



- يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض؛ بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي.



- لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل، ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).





- يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريبًا، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.



- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527،1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.



