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الإدارة الهندسية ببنها تفحص المنازل المتضررة من التنقيب عن الآثار

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وجه المهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المنازل المتضررة من أعمال الحفر والتنقيب أسفل المنازل بقرية بطا، وتشكلت لجنة وتم الانتقال إلى موقع المنازل المتضررة
وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه تم إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة التنقيب عن الآثار والحفر الذى تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.
وقال الرفاعى، إن المعلومات المبدئية تتمثل في قيام ربة منزل تدعى سامية م ع بمنطقة الجراب ببطا بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل انفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل.
وقال رئيس الوحدة المحلية ببطا أنه بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها تفقد المحاسب حسام عبده الرفاعى رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية موقع العقارات المتأثرة بإعمال الحفر والتنقيب أسفلها بمنطقة الجراب ببطا.
والتقي رئيس الوحدة المحلية ببطا بأهالي المنطقة المتأثرة بالحفر أسفلها واستمع إلى شكواهم وتفاصيل الواقعة
وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا أن الواقعة تتمثل في قيام ربة منزل بالتعاون مع دجال بعمل انفاق والحفر أسفل المنزل والمنازل المجاورة مما تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضوية محمد عبد الغفار فنى التنظيم الذى أرشد عن الواقعة.
حيث تم إخطار غرفة العمليات بمجلس مدينة بنها وجارى اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مركز شرطة بنها
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغات من أهالى القرية مساء أمس حيث قام الأهالى بتحرير محاضر بنقطة شرطة كفر الجزار.
كما تلقت إخطارا من حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا بقيام ربة منزل بمعاونه دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل انفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من ١٠ منازل وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.

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