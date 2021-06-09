الصحة العالمية: لا صحة لإصابة متلقي لقاح كورونا بأمراض البنكرياس والسكري

كشف الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لاحظت ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء خاصة كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، ذاكرا أن اللقاح لا يؤثر سلبا على صحة هؤلاء الأشخاص من ذوي الأمراض المزمنة، حيث إنه لا يوجد علاقة بين الإصابة بأمراض في البنكرياس أو السكري، بتلقي اللقاح.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ظهر اليوم، للحديث حول آخر مستجدات فيروس كورونا في الإقليم.



وأضاف أبوبكر أنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لابد من تلقي الجرعة الثانية، ولا حقيقة لما يثار حول عدم تلقي الجرعة الثانية، في حالة الإصابة بأي مرض بين الجرعة الأولى والثانية.