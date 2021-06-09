Advertisements

الصحة العالمية: لا صحة لإصابة متلقي لقاح كورونا بأمراض البنكرياس والسكري

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لاحظت ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء خاصة كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، ذاكرا أن اللقاح لا يؤثر سلبا على صحة هؤلاء الأشخاص من ذوي الأمراض المزمنة، حيث إنه لا يوجد علاقة بين الإصابة بأمراض في البنكرياس أو السكري، بتلقي اللقاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ظهر اليوم، للحديث حول آخر مستجدات فيروس كورونا في الإقليم.

وأضاف أبوبكر أنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لابد من تلقي الجرعة الثانية، ولا حقيقة لما يثار حول عدم تلقي الجرعة الثانية، في حالة الإصابة بأي مرض بين الجرعة الأولى والثانية.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ أقل من ساعتين

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

منذ 33 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقةً وفاة المتلقين للقاح كورونا بعد عامين

منذ ساعة و 8 دقيقة

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع الفنان خالد سليم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صراع سعودي ناري على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

استشاري مناعة يفجر مفاجأة خاصة بالمتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

03:58 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:33 ص

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

12:47 م

الموت يُفجع الفنان خالد سليم

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»