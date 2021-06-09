كشف ومتابعة وعلاج.. تعرف على نجاحات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التي لا تدخر جهدا في دعم المرأة، وتمكينها، حتى وصل الأمر إلى الدفع بها إلى المناصب القيادية، وإلى مواقع المسؤولية، إيمانا من القيادة السياسية بدورها المهم والفعال في بناء المجتمع، وفي بناء مصر الحديثة.



ودائما ما يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي داعما للمرأة، ومناصرا لكل قضاياها، من خلال التوجيه المستمر بالعمل على دعمها في مختلف المجالات، وخصوصا المجال الصحي، إذ حرص الرئيس على تدشين مبادرة لدعم صحة المرأة، تقوم بتقديم الخدمات الطبية التي تحتاج إليها وتستهدف في الأساس رعاية وعلاج المرأة المصرية من الأمراض المنتشرة بين النساء خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بتلك الأمراض.



وتأتي مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في إطار المبادرة التي تم إطلاقها تحت شعال "100 مليون صحة"، والتي حققت نجاحات عظيمة منذ انطلاقها وحتى الآن.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز نجاحات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة :



- تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في شهر يوليو من العام 2019.



- تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.



- كما تستهدف المبادرة التوعية بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه.



- وتستهدف المبادرة الكشف على الضغط والسكر والسمنة.



- كما تستهدف المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية.



- وخلال المبادرة، يتم متابعة الحالة بشكل مجاني كل 6 أشهر.



- وتقدم المبادرة العلاج بالمجان، وفق أحدث البروتوكولات العالمية.



- نجحت المبادرة في فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ16 مليونا، و178 ألفا، و994 سيدة.



- تم تدريب 15 ألفا، و168 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من المبادرة بمختلف محافظات الجمهورية على أحدث البروتوكولات العلمية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث شمل التدريب الأطباء والتمريض وفرق التوعية بالوحدات الصحية، وأطباء الفحص المتقدم، وأطباء الأشعة، وأطباء الباثولوجى، والفنيين بالمستشفيات ومراكز الأورام.



- يتم العمل بالمبادرة من خلال أكثر من 3000 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية.



- تشارك 112 مستشفى بالمبادرة الرئاسية لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.



جدير بالذكر، انه يمكن التسجيل في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة من خلال اتباع خطوات عدة، تتمثل في التوجه إلى أقرب وحدة صحية، وتسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة، وتسجيل البيانات الشخصية على الكارت، بعد ذلك يتم قياس الطول والوزن وضغط الدم، - ثم يتم إجراء تحليل السكر والفيروسات "نقص المناعة البشرى، والزهرى، والالتهاب الكبدى B"، ويتم تسجيل نتائج التحاليل على الكارت، وإدخال النتائج على برنامج التسجيل.



إذا كانت النتيجة متفاعل أو يوجد ارتفاع بالسكر، يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمه للسيدة، أما إذا كانت النتيجة سلبية، فيتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل.



وتقدم المبادرة الرئاسية 7 خدمات للعناية بصحة الأم والجنين، تتمثل فى: التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وقياس الوزن والطول، وقياس ضغط الدم، وتحليل السكر، وتحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى (TP)، وتحليل فيروس الالتهاب الكبد B، وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى (HIV).



وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان من خلال 3540 وحدة صحية ومركزا طبيا فى جميع محافظات الجمهورية.