تداول 410 شاحنات و7500 طن بضائع بموانىء البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول الشاحنات بموانىء الهيئة شهدت تداول 410 شاحنات، فيما بلغ تداول البضائع 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة .





وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الواردات شملت 1400 طن بضائع و169 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6100 طن بضائع و241 شاحنة .





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينتان "محبة ودليلة"، وشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .



