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تداول 410 شاحنات و7500 طن بضائع بموانىء البحر الأحمر

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول الشاحنات بموانىء الهيئة شهدت تداول 410 شاحنات، فيما بلغ تداول البضائع 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة .

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الواردات شملت 1400 طن بضائع و169 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6100 طن بضائع و241 شاحنة .

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينتان "محبة ودليلة"، وشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .

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