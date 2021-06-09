Advertisements

الصحة العالمية تؤكد ضرورة أخذ جرعتي لقاح كورونا من نفس اللقاح

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
آكد الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بضرورة أخذ جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد من نفس اللقاح، فإذا لم يتوفر اللقاح الذي أخذ منه الجرعة الأولى عند موعد تلقي الجرعة الثانية، فمن الأفضل الانتظار لحين توفر نفس اللقاح، بدلا من أخذ الجرعة الثانية من لقاح مختلف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ظهر اليوم، للحديث حول آخر الممستجدات حول فيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وأكد عبدالناصر أن منظمة الصحة العالمية وافقت حتى الآن علي حوالي 7 لقاحات، بعض هذه اللقاحات تم توفيرها في الاقليم، وجميع اللقاحات آمنة تماما، لافتا إلى المنظمة لا تلزم الدول بالاعتراف بهذه اللقاحات، ولكن المنظمة جهة دولية لا تعطي الموافقة لأي لقاح دون التأكد من مأمونيته.

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنان خالد سليم

منذ ساعة و نصف

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة يفجر مفاجأة خاصة بالمتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صراع سعودي ناري على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ حوالي 4 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 18 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

منذ نصف ساعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تكشف حقيقةً وفاة المتلقين للقاح كورونا بعد عامين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

03:58 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:33 ص

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

12:47 م

الموت يُفجع الفنان خالد سليم

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»