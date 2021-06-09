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عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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اقترب مسئولو النادي الأهلي لكرة القدم من حسم أولى صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد ظهير النجوم المعار من فريق النجوم إلى إنبي، تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وطالب موسيماني تدعيم الأهلي بصفقتين على الأقل في الهجوم في ظل تراجع مستويات بعض مهاجمي المارد الأحمر، حيث تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي للتعاقد معه في الموسم القادم ووافق اللاعب بشكل مبدئي على الانضمام للمارد الأحمر، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي بين إدارتي الناديين الأهلي والرجاء.

ويخطط الأهلي للتعاقد مع أحمد سمير في الميركاتو القادم، بعد أن طلب موسيماني تدعيم مركز الجناح الأيمن بعد أن تراجع مستوى حسين الشحات بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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