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تصريح مثير من مورينيو عن فترته مع توتنهام

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المدرب جوزيه مورينيو أإنه أحرز "نصف لقب" مع توتنهام هوتسبير بعدما قاد النادي الإنجليزي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم الموسم الماضي، لكنه أقيل قبل أسبوع واحد من المباراة.

وأقيل مورينيو من توتنهام في أبريل بعد 17 شهرا في المنصب في ظل تراجع النتائج. وأعلن نادي روما الإيطالي الشهر الماضي تعيين المدرب البالغ عمره 58 عاما في الموسم المقبل.

وعين توتنهام لاعبه السابق رايان ميسون لشغل منصب المدرب المؤقت لكنه خسر 1-صفر أمام مانشستر سيتي في نهائي الكأس.

وفي مقابلة مع مقدم البرامج التلفزيونية جيمس كوردن، ونشرتها صحيفة "ذا صن" قال مورينيو إنه أحرز "25 لقبا ونصف" خلال مسيرته مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي أشار إلى شعوره بالإحباط بسبب إقالته قبل خوض المباراة في استاد ويمبلي: نصف اللقب هو الوصول إلى النهائي الذي لم ألعبه مع توتنهام.

وتابع: يمكن سؤال الناس التي خاضت الكثير من المباريات النهائية وسيقول الجميع إن لعب النهائي يمثل حلما ولا يهم إذا كان النهائي الأول أو رقم 20 أو رقم 50. النهائي يمثل حلما دائما.

وواصل مورينيو: النهائي في ويمبلي أكثر من مجرد حلم... وامتلاك فرصة الفوز بلقب مع ناد لا يحرز الكثير من الألقاب هو حلم مزدوج.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز السابع في الدوري الإنجليزي.

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