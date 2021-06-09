زيادة عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان بسبب كورونا





سجلت اليابان زيادة في عدد حالات إفلاس الشركات خلال الشهر الماضي; بسبب ظروف العمل الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأوضحت شركة أبحاث الائتمان "تيكوكو داتابنك" -حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/- أن 461 شركة أنهت إجراءات التصفية القانونية خلال الشهر الماضي بعدما بلغت ديونها ما لا يقل عن عشرة ملايين ين (حوالي 91 ألف دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.1 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.





ولفت التليفزيون إلى أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الياباني إلى طبيعته مع زيادة عدد المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث أثرت حالة الطوارئ الثالثة المعمول بها حاليا في البلاد بشكل كبير على قطاع الصناعة لاسيما صناعة الأغذية والمشروبات.