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هندرسون يعلق على صافرات الاستهجان ضد منتخب إنجلترا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال جوردان هندرسون لاعب وسط إنجلترا إن صيحات استهجان المشجعين ضد تصرف اللاعبين بالجثو على الركبة قبل انطلاق المباريات تثبت أن العنصرية لا تزال تمثل مشكلة، وأكد أن منتخب بلاده سيواصل التصرف بهذا الشكل خلال بطولة أوروبا.

 

وأطلقت مجموعة صغيرة من المشجعين صيحات استهجان في ستاد ريفرسايد في ميدلسبره أثناء جثو اللاعبين قبل مباراتين وديتين أمام النمسا ورومانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

وقال هندرسون قبل أن تبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا أمام كرواتيا يوم الأحد "هذا يظهر أنه إذا كان لا يزال هناك من يطلق صيحات الاستهجان بسبب اتحادنا معا ضد العنصرية، فهذه تبقى مشكلة ويجب علينا مواصلة مكافحتها والوقوف معا".

 

وأضاف "هذا ربما يوضح أيضا أنه يجب مواصلة هذا القتال. من جانبنا، يتعلق الأمر بالاتحاد معا وأن نفعل ما نعتقد أنه الصواب".

 

وستلعب إنجلترا، التي بلغت قبل نهائي كأس العالم 2018، مع أسكتلندا يوم 18 يونيو/ حزيران، قبل أن تواجه جمهورية التشيك بعدها بأربعة أيام، وستخوض كل مباريات دور المجموعات في ستاد ويمبلي.

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