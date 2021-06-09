عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حسم النادي الأهلى صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





وأكد شوبير أن النادي الأهلي حسم تعاقده مع كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المعار من فريق النجوم، ليدافع عن ألوان الفريق الأحمر بداية من الموسم الجديد.





وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية: " الأهلى تعاقد مع كريم فؤاد وسيكون لاعبا في الفريق بنسبة 100% في الموسم الجديد".





وأتم تصريحاته : "كريم فؤاد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، وقادر على تقديم مستوى جيد مع الأهلي في الموسم الجديد".





وكانت تقارير إعلامية أكدت حصول النادي الأهلي على توقيع كريم فؤاد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



