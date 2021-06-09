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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير الإرشاد والحج الأفغاني

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمكتبه اليوم ، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد قاسم حليمي.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وأفغانستان ، وكذلك تطورات مسيرة السلام في أفغانستان.

 

وجدد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي الثابت بمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية ، مذكرا بالقرارات الصادرة عن القمة والاجتماعات الوزارية وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 يوليو 2018 الذي اعتمده "المؤتمر الدولي للعلماء من أجل السلام والأمن في أفغانستان".

 

بدوره أشاد وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني ، بمواقف منظمة التعاون الإسلامي ، ودورها في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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