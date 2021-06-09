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اليونان تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
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 أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأربعاء، تسجيل 890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 412 ألفا و420 حالة إصابة.. حسبما ذكرت صحيفة كاثميرني اليونانية.

كما سجلت المنظمة الوطنية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 12 ألفا و346 حالة.

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