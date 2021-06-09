اخلاء سبيل ممرضتين واستمر حبس آخر بتهمة نقص انبولات مخدرة

اخلت نيابة سفاجا اليوم الاربعاء سبيل ممرضتين بمستشفي سفاجا وامرت باستمرار حبس ممرض علي ذمة التحقيقات .



وكانت نيابة سفاجا قد تلقت بلاغ من ادارة مستشفي سفاجا العام يؤكد اختفاء انبولات طبية مخدرة وتم احالة ممرضتين وممرض للنيابة العامة والتي امرت باخلاء سبيل ممرضتين بناءا علي تحريات مباحث الاموال العامة واستمرار حبس ممرض يدعي أ ع اربعة ايام علي ذمة التحقيقات



من جانبه اكد أحمد الاسمر المحامي أن نيابة سفاجا اخلت سبيل الممرضتين بعد التاكد من عدم تورطهما في الحادث وكانت احداهما في اجازة خارج المدينة وقت الحادث مؤكدا أن قرار اخلاء سبيلهما اكد براءئتهما مما نسب لهما وجار التحقيق مع ممرض بالمستشفي وصدر قرار النيابة بالحبس اربعة ايام علي ذمة التحقيقات