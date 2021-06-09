"خطة البرلمان" توافق على الموازنة الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2021 2022.



ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 20212022، وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة 20212022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.



وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدًا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.

