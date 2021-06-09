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الأسهم الأمريكية ترتفع مع ترقب بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الأربعاء، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى التداولات بطيئة، فيما يترقب المستثمرون استقاء مؤشرات جديدة من بيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 34626.16 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14 بالمئة إلى 4232.99 نقطة.

بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 13980.231 نقطة.

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