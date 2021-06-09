"نقل النواب" تُشكل لجنة لمعاينة المحلات التابعة للسكة الحديد بـ "أبو حماد"

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها، اليوم الأربعاء، للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، الخاص بالمغالاة في أسعار إيجار المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد، وتأخر تنفيذ سور السكة الحديد وسط مدينة أبو حماد.



وقررت اللجنة، خلال اجتماعها تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب خالد عبد المولى عضو اللجنة وعضوية النائب ثروت سويلم وممثلين من السكة الحديد والمحافظة لمعاينة موقع المحلات والاطلاع على القيم الايجارية للمحلات المماثلة المملوكة للسكة الحديد والتعرف على الاجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع الاهالى المستغلين ووضع أيسر الطرق لتقنين اوضاعهم وتحرير عقود إيجار بقيم ايجارية عادلة وعدم اللجوء الى تهديد المواطنين لقبول الايجارات المفروضة او الطرد لكونهم مخالفين أو متعدين.



ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة النقل والمواصلات تبذل جهود كبيرة ونحن جميعا نشهد بأدائها المميز، ونؤكدا أن الدوله المصرية شهدت تطور كبير فى قطاع النقل، وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود ويكون هناك تعاون وتماسك حتى تستمر مصر مصر فى تقدم وإزدهار وتعود كما كانت "درة" الوطن العربي وعروس الشرق.

