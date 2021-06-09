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الجمعة.. "واحد من الناس" يُكرم الممرضة "سماح" مغسلة متوفيات كورونا

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يكرم الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس في حلقة الجمعة المقبلة على شاشة قناة الحياة ، الممرضة سماح جعفر التي ضربت مثال يحتذى به في العمل الانسانى ، حيث تقوم بعمل الغسل للمتوفيات بمرضى كورونا واللاتي  يرفض أهلهم  وذويهم استلام جثتهم وتغسليهم بعد الموت خوفاً من انتقال العدوى 

وقدمت الممرضة سماح نموذج يحتذي به ووهبت هذا العمل لوجه الله بدون اى مقابل ، علي الرغم من معارضة أهلها 

ويقوم الاعلامي د. عمرو الليثي بتكريمها و يسلمها الليثى درع واحد من الناس وقناة الحياة  لدورها الانساني العظيم  في حضور الفنان القدير طارق لطفي ضيف الحلقة . 

يذاع برنامج واحد من الناس الجمعة الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة

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