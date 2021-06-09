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شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن النادي الأهلي تلقي عرضا رسميا من بيراميدز لـ ضم ناصر ماهر نجم الفريق.

 

وقال في تصريحات إذاعية عبر“ اون سبورت اف ام ” أن الأهلي في المقابل يرغب في ضم إبراهيم عادل في صفقة تبادلية مشددا على أن بيراميدز يرفض الأمر ولا يرغب في رحيل إبراهيم عادل.

 

وأوضح أن عادل أحد الركائز الاساسية لـ بيراميدز لذلك فإن رحيله أمر صعب.

 

وعن السولية ومعلول وديانج أكد شوبير أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيل أي من هؤلاء اللاعبين  وأن رغبة  اللاعبين  هي البقاء داخل القلعة الحمراء في ظل علاقتهم القوية بالنادي.

 

وأشار، إلى أن أحمد بيكهام نجم الأهلي باقٍ مع الفريق ولن يرحل خلال الفترة الحالية.

 

وحدد شوبير أن موعد حل أزمة مروان محسن نجم الفريق؛ سيكون في نهاية الموسم الجاري.

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