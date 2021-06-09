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تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي وأدبي" والموعد

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:26 م
الثانوية العامة 2021
الثانوية العامة 2021
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يترقب الطلاب وأولياء الأمور امتحانات الثانوية العامة 2021 بالشعبتين العلمية والأدبية، في حالة من القلق حيث يتوقف مستقبل أبنائهم عليها.

الثانوية العامة 2021

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيلاً جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021  للشعبتين الأدبية والعلمية من حيث الموعد والجداول.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية حرصاً على مستقبل أبنائها الطلاب كافة التفاصيل حول مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021 في السطور التالية:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم السبت الموافق العاشر من شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الاثنين الثاني من أغسطس 2021، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وتنقسم امتحانات الثانوية العامة 2021 إلى مجموعتين من المواد، حيث يوجد قسمان بها، هما الشعبة الدبية والأخرى العلمية.

أولاً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021  "أدبي"

اللغة العربية يوم الأحد الموافق الـ11 من يوليو 2021.

اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء 13 يوليو 2021.

مادة الجغرافيا يوم الخميس 15 يوليو 2021.

الفلسفة والمنطق ويم الأحد 18 يوليو 2021.

علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

ثانياً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي"

اللغة العربية يوم10 يوليو 2021.

اللغة الأجنبية الثانية يوم 12 يوليو 2021.

الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية في الـ14 من يوليو 2021.

الكيمياء يوم 17 يوليو 2021.

الفيزياء يوم 24 يوليو 2021.

اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو 2021.

الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

الأحياء والأستاتيكا يوم السبت 31 يوليو 2021.

الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

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