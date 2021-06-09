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فتحي سرور: مركز كيمت تقوده قامات قانونية كبيرة (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، إن هذا المركز أنشأ وفي قيادته قامات قانونية كبيرة، مضيفا أن مهمته بالإضافة إلى الفصل في القضايا والوساطة.

وأكد فتحي سرور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المركز يقوم بعمله في هذا الشأن في صورة مثالية.

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اختار مجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار في مصر والوطن العربي، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والمستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء، والمستشار محمد رضا شوكت المساعد الأول لوزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف سابقًا، النائب الثاني، والمستشار إبراهيم الهنيدي نائبًا لرئيس المجلس للشئون الخارجية.

كما تم اختيار النائب محمد أبو العينين نائبًا للرئيس لشئون الاستثمار، والدكتور ماجد الشربيني نائبا للرئيس لشئون الدراسات والبحوث والتدريب وعمل الشربيني في مجال التحكيم الدولي لسنوات عديدة، والدكتور جمال أبو ضيف، نائبا للرئيس لشئون الأمانة والمكتب الفني، والمستشار أشرف واصل نائبا للرئيس لشئون العضوية، وعمل "واصل" كمحكم دولي.

أما أعضاء المركز فهم السفير عبد الحميد البشري، سفير السودان بجيبوتي سابقًا، وعمل أيضا قنصلًا عامًا لسفارة السودان بمصر سابقا، وعميد بجامعة إفريقيا العالمية، والدكتور إبراهيم الملا، رئيس مركز الملا للاستشارات القانونية والتحكيم بدبي.

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