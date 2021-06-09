" الجيزاوى " يواصل جولاته و يتفقد الامتحانات بكليتى التربية والحاسبات

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتى التربية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى رافقه خلال الجولة الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ووكلاء الكليتين.

وتفقد الجيزاوى قاعات الامتحانات والمدرجات، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، كما تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة انتظام سير الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة وتواجد قيادات الكليات والأساتذة للرد على أي استفسارات من الطلاب.

واشاد "الجيزاوى" خلال جولته بإدارة الكليتين والتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.