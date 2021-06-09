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بدواى فى ورطة بتعادل إيجابى أمام ضيفه منية سمنود بالقسم الثالث بالدقهلية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهت قبل قليل أخر مباريات الجولة 27 بمواجهة  شبان بدواى و منية سمنود والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله حيث تقدم الضيوف بهدف أولا فى الشوط الثانى ثم أدرك شبان بدواى التعادل قبل نهاية اللقاء.

 

التعادل رفع رصيد شبان بدواى للنقطة 27 ليحافظ على المركز الثانى وهو أحد المراكز المرشحة للهبوط بينما إرتفع رصيد منية سمنود للنقطة 34 ليحافظ على مركزه السابع بترتيب فرق المسابقة.

 

وأفتتحت أمس مباريات الجولة حيث واصل نبروه صدارته بفوز صعب على حساب ضيفه كهرباء طلخا بهدف أحمد أنيس فيما حقق شيكو الوصيف فوزا هاما على حساب ضيفه شربين بهدفى أحمد شعراوى و محمود دعبسة.

 

وحقق ميجاسبورت فوزا مثيرا خارج الديار على حساب السنبلاوين بهدف دون مقابل فيما حقق شباب الخيارية فوزا هاما فى رحلة الإبتعاد عن الهبوط أمام إتحاد المنزلة بعدما كان متأخرا بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

واكتسح مياه الدقهلية مرمى ضيفه الهابط رسميا للقسم الرابع دقادوس بسباعية نظيفة ، حول الأمير تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف أمام عمال المنصورة بملعب الأمير.

 

ترتيب فرق المجموعة التاسعة عقب نهاية الجولة 27:

1 - نبروه 60 نقطة

2 - شيكو 58 نقطة

3 - بلقاس 47 نقطة

4 - ميجا سبورت 40 نقطة

5 - مياه الدقهلية 39 نقطة

6 - شربين 37 نقطة

7- شباب منية سمنود 34 نقطة

8 - السنبلاوين 33 نقطة

9 - شباب الأمير 33 نقطة

10 - شباب الخيارية 33 نقطة

11 - كهرباء طلخا 30 نقطة

12 - شبان بدواي 27 نقطة

13 - عمال المنصورة  24 نقطة "هبط رسميا للقسم الرابع"

14 - اتحاد المنزلة 14 نقطة "هبط رسميا للقسم الرابع"

15 - دقادوس 9 نقاط "هبط رسميا للقسم الرابع"

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