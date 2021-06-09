Advertisements

حول قضية الإذن في الذكر.. أسامة الأزهري في ضيافة رامي رضوان على DMC

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements


يحل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، ضيفًا على برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وقال الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك:" حول قضية الإذن في الذكر.. تابعت على مدى الأسبوع الماضي كل ما أثير حول قضية الإذن بذكر الله تعالى، وكل ما تفضلتم بكتابته على الصفحة هنا قبولا أو رفضًا أو شتمًا أو استفهامًا أو تعليقا، مع احترامي وتقديري لكل وجهة تفضل أحد منكم بطرحها..ويسعدني التعليق على كل ذلك الليلة بإذن الله تعالى مع الصديق العزيز الأستاذ رامي رضوان في مساء DMC.


وقال الدكتور أسامة الأزهري، إن الإذن في الذكر معناه طلب الدعاء بالتوفيق فيه، فكل من طلب الإذن في الذكر أدعو له بالتوفيق فيه، وأرجو منه الدعاء أيضًا".

وأشار إلى أن العلماء نظروا في السنة النبوية، فوجدوا الذكر في ختم الصلاة 33، وفي صحيح مسلم الاستغفار 70، والتسبيح 100، إلى غير ذلك من الأعداد، فاجتهدوا في فهم سر هذه الأعداد، اهتداء بهدي النبوي، فتوصلوا إلى أن الذكر بأعداد معينة يعين الذاكر لله، ويساعده على الانضباط في الذكر والمواظبة عليه، ومن أراد عدم التقيد بأعداد فلا حرج عليه، وتوصل العلماء إلى رقم لكل اسم من أسماء الله يعين من يذكر ويساعده على الانتظام في الذكر.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. على ماهر مدربا لبيراميدز في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يفاجئ إمام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صراع سعودي ناري على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الريال يتحدى بيريز ويرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقة "الجناح الطائر"

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ 35 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

شوبير يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

06:30 م

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»