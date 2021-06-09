سوني تكشف عن سماعات WF-1000XM4 اللاسلكية بتقنية إلغاء الضجيج

كشفت شركة سوني عن سماعات WF-1000XM4 اللاسلكية، حيث تأتي مع معالج V1 الجديد وتقنية إلغاء ضجيج رقمية متطورة.





تحتوي سماعات WF-1000XM4 ميكروفون مزدوج مع مستشعر ضجيج عالِ الأداء لتحقيق إلغاء ضجيج متميز، حيث يتواجد أحد الميكروفونات في الجهة الأمامية والآخر في الجهة الخلفية لتعمل على التقاط الأصوات المحيطة وتحليلها للاستجابة بسرعة وإلغاء الضجيج بدقة عالية.





صنعت سوني أطراف سماعة الأذن من مادة البولي يوريثين الرغوي وهي مادة لينة ومرنة، مما يزيد نطاق تماس السطح بين طرف سماعة الأذن وقناة الأذن، ويسد الفجوات لعزل الصوت وتقليل الضجيج، بجانب تعزيز الالتصاق بقناة الأذن.





تدعم سماعات WF-1000XM4 الآن الصوت اللاسلكي عالي الدقة، بفضل تقنية الترميز الصوتي المعتمدة في الصناعة، LDAC. ترسل LDAC ما يقارب ثلاثة أضعاف البيانات (بمعدل نقل يبلغ 990 kbps) من الصوت المرسل عبر البلوتوث التقليدي، ما يسمح بسرعة صوت أقرب ما يكون من الاتصال السلكي. وتعمل المحركات المصممة خصيصاً بمقاس 6 مم، على توفير صوت ديناميكي على الرغم من صغر حجمها بحسب ما أشارت له سوني.





بعد نجاح ميزة Speak-to-Chat في طراز سماعات الرأس WH-1000XM4. وفرتها سوني الآن مع WF-1000XM4، حيث تتيح إجراء محادثات قصيرة دون الحاجة لخلع سماعات الأذن. بمجرد أن تتحدث إلى شخصٍ ما، توقف ميزة Speak-to-Chat الموسيقى تلقائيًا وتسمح بسماع الصوت المحيط لتتمكن من إجراء محادثة.





وتضيف السماعة وضع “Quick Attention” التي تتيح لك بالاستماع إلى التنبيهات الخارجية أو التحدث بشكل مختصر، وتعمل من خلال وضع الأصبع فوق سماعة الأذن اليسرى لخفض الصوت مباشرةً والسماح بسماع الصوت المحيط.





بجانب ميزة ضبط الصوت التكيفي، وهي ميزة ذكية تستشعر مكان تواجدك وما تقوم به – على سبيل المثال، إذا كنت تمشي أو تنتظر – تقوم بضبط إعدادات الصوت المحيط لتوفر لك تجربة استماعٍ مثالية على حد تعبير سوني.





وتأتي السماعات مع ميزة الإيقاف والتشغيل الفوري، حيث تتوقف عن العمل عند نزعها عن الأذن وتعود مجددًا للعمل بمجرد إرجاعها.





توفر WF-1000XM4 حتى 8 ساعات من العمل وفقًا لسوني، بالإضافة 16 ساعةً أخرى من الشحن بالعلبة. وتتمتع السماعة كذلك بميزة الشحن السريع والشحن اللاسلكي، حيث يمكن الحصول على 60 دقيقة من التشغيل بعد الشحن لمدة 5 دقائق، وسيرسل تطبيق Sony | Headphones Connect اشعارًا عندما ينخفض مستوى علبة الشحن دون 30%.





وبالإضافة لذلك، تحمل سماعة سوني الجديدة معيار مقاومة الماء IPX4 للاستخدام اليومي. وتضيف دعم مساعدي جوجل وأمازون أليكسا.





ستتوفر WF-1000XM4 باللون الأسود والفضي في المملكة العربية السعودية بداية من منتصف يوليو 2021. ويمكن حجزها مسبقًا مقابل 1,299 ريالًا شاملة منصة شحن لا سلكية مجانًا. علمًا بأن هذا السعر ضمن عرض يسري حتى 4 يوليو.