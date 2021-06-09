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توجيه عاجل من السيسي بشأن الموقف الإنساني لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسئولين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة في خبر عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت.

وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض التصميمات الهندسية لساحة الشعب والموقف التنفيذي للمدارس الدولية المختلفة ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءًا رئيسيًا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلًا عن المقر الجديد للبورصة.

وتم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية" وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة الخدمات، لتضم محلات تجارية، وورش لقطع الغيار، ومباني إدارية، وبنوك، ومقرات للشهر العقاري.

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها، ومتابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب".

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